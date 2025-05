GDF determina fechamento temporário do Jardim Zoológico de Brasília após suspeitas de gripe aviária

Decisão foi tomada após a identificação de um pombo e um irerê mortos nas dependências do local; amostras dos animais foram recolhidas pela Seagri-DF e serão enviadas ao Mapa

Joédson Alves/Agência Brasil Jardim Zoológico de Brasília



O Governo do Distrito Federal informou que a partir desta quarta-feira (28), o Jardim Zoológico de Brasília estará temporariamente fechado ao público. A decisão foi tomada após a identificação de um pombo e um irerê mortos nas dependências do local. Amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) e serão enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para análise de possíveis casos de gripe aviária.

Segundo a Seagri-DF, essas aves não fazem parte do plantel do zoo, mas circulam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento. “O Zoológico de Brasília monitora constantemente a saúde de todos os seus animais e mantém protocolos rigorosos de investigação em casos de óbito.”, diz. A Secretaria aida afirma que “não há nenhum outro caso suspeito registrado até o momento, seja entre animais de vida livre ou outras aves no Distrito Federal.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O fechamento visa proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes. O parque será reaberto assim que os resultados laboratoriais forem finalizados e não houver risco à saúde pública.