Ventos fortes derrubam árvores e deixam ao menos 2 feridos em São Paulo

As fortes rajadas de vento que atingiram o Estado nesta quarta-feira (28), causaram quedas de árvores em vários bairros da capital e em cidades da Grande São Paulo. Ao menos duas pessoas ficaram feridas. Em São Paulo, o vento atingiu 64,3 km/h na região de Santana, zona norte da capital, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Houve queda de energia em várias regiões. Desde as 11h30, quando a ventania se intensificou, até as 15 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu 52 pedidos para ocorrências relacionadas ao risco ou à queda de árvores na região metropolitana. No Tatuapé, na zona leste, uma árvore caiu na rua e atingiu duas pessoas. Uma delas, com ferimentos na cabeça, precisou ser levada ao hospital, segundo o Corpo de Bombeiros. A segunda vítima teve ferimentos leves e foi atendida no local. No Jabaquara, uma árvore desabou sobre dois veículos que não tinham ocupantes.

Nos Jardins, uma árvore caiu sobre carros e motos estacionados. Houve quedas de árvores também na região do Sacomã, na capital, e em Embu das Artes e Juquitiba, na Grande São Paulo, sem vítimas. No Aeroporto de Guarulhos, três aviões fizeram procedimento de arremetida (manobra de segurança em que o piloto interrompe a aproximação e retorna ao ar para tentar pousar novamente) devido à força do vento que atingiu a região. A concessionária GRU Airport informou que não houve, no entanto, alteração na rotina do aeroporto, que segue em operação normal.

Na tarde desta quarta, o mapa de fornecimento de energia da Enel apontava mais de 123 mil clientes sem energia. Eram 75.950 domicílios com energia interrompida na capital, 10.205 em Santo André, 9.611 em São Bernardo do Campo e 5.216 em Diadema. No mapa, a concessionária esclarece que várias causas podem ter dado motivo para os desligamentos. A aproximação de uma frente fria gerou aumento de nuvens e muitas rajadas de vento na capital e região metropolitana. A recomendação é não permanecer embaixo de árvores e da rede elétrica.

‘Nuvem prateleira’ no interior

Moradores das regiões de Botucatu e Bauru, no interior de São Paulo, registraram um fenômeno climático conhecido como ‘nuvem prateleira’ (shelf cloud, em inglês), indicativo de tempo instável na região. Em redes sociais, moradores de Jaú e Lins também relataram o fenômeno, no qual as nuvens formam camadas horizontais no céu. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe), o fenômeno conhecido como nuvem prateleira é uma formação atmosférica associada à chegada de frentes frias. Conforme alerta da Defesa Civil, a chegada de uma frente fria no estado deve causar queda brusca de temperatura e chuvas em várias regiões.

*Com informações do Estadão Conteúdo

