General Heleno aparece em ato pró-Bolsonaro para agradecer policiais

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, esteve neste domingo (7), em Brasília, em um ato a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Heleno disse que quis agradecer os policiais “pelo trabalho em prol de manifestações pacificas”. Próximo ao protesto, havia outro realizado contra o governo.

“Fui à Esplanada dos Ministérios agradecer aos integrantes das Forças de Segurança, pelo trabalho abnegado e competente que realizam, em prol de manifestações pacificas. É atitude de camaradagem, comum entre nós, militares”, escreveu Heleno no Twitter.

Imagens obtidas pela reportagem da Jovem Pan mostram o general cumprimentando agentes que realizavam um cordão de isolamento no local.