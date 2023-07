Geração de energia eólica chega a 19 mil megawatts e bate recordes no Brasil

Valor representa 27,8% da demanda nacional; país deve se habilitar para trabalhar a produção de energia com a forço dos ventos na modalidade offshore

A produção de energia eólica no Brasil atingiu mais de 19 mil megawatts de energia em 2023, segundo dados do Operador Nacional do Sistema (ONS). O valor representa 27,8% da demanda nacional e marca um recorde na geração de energia, que foi atingido em 4 de julho. O último recorde do setor tinha sido conquistado em outubro de 2022. Na média do ano, 17,11 mil megawatts são gerados por mês com a energia eólica no Brasil, o que equivale a 23,4% da demanda nacional. Novos recordes devem ser batidos com a temporada de ventos fortes que se inicia em julho. Em breve, o Brasil deve se habilitar para trabalhar a energia eólica offshore, ou seja, no mar. A perspectiva do governo é de que até o final do ano já haja um marco regulatório para a produção offshore. A Petrobras pretende investir no setor no Brasil e no exterior.

