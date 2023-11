Gerente de agência bancária e namorada são presos suspeitos de furtar quase R$ 100 mil de clientes em GO

Homem se aproveitava do cargo de gerente para verificar a existência de contas sem movimentações recentes

Divulgação/Polícia Civil Itens apreendidos durante ação na casa de um dos suspeitos em GO



Um gerente de uma agência bancária, de 22 anos, e a namorada dele, de 19, foram presos suspeitos de furtar dinheiro de clientes em Anápolis-GO, a 55 km de Goiânia. A prisão foi efetuada nesta quarta-feira, 1º, pela equipe do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). De acordo com as investigações, a dupla é investigada por furtar R$ 92 mil de correntistas. Os crimes eram cometidos, pelo menos, desde maio. Segundo a Polícia Civil, o gerente admitiu envolvimento com o tráfico de drogas. Os agentes encontraram droga ao lado de três ao lado de três abalanças de precisão e embalagens próprias para a venda. O suspeito também foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ainda segundo a corporação, o suspeito se aproveitava do cargo de gerente para verificar a existência de contas sem movimentações recentes. Acreditando que as transações passariam desapercebidas, o homem efetuava as operações criminosas em benefício de contas bancárias de amigos e de sua namorada. Isso incluía saques, transferências e até a tomada de empréstimos consignados não autorizados. O suspeito foi preso quando retornava de suas férias. Segundo a polícia, ele efetuou movimentações no valor de R$ 8 mil. A quantia foi furtada da conta de um cliente que, quando questionado por outro funcionário do banco, informou não reconhecer a transação. O casal foi autuado pela prática dos crimes de associação criminosa e furtos qualificados pelo abuso de confiança, mediante fraudes em sistemas informáticos. Se condenados, ambos podem pegar pena de até 11 anos de prisão. O gerente incorreu, ainda, no crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. A identidade do casal não foi revelada e, por isso, a reportagem não localizou a defesa dos investigados. O espaço segue aberto para manifestação.