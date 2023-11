Cinco suspeitos de aplicar sequestros relâmpagos na Vila Madalena, em SP, são presos pela Polícia Civil

Três homens e duas mulheres foram presos em flagrante na madrugada de quarta-feira, 1º; vítimas eram levadas para um local onde eram abordadas por indivíduos armados

Divulgação/SSP-SP Polícia Civil de São Paulo prendeu cinco suspeitos de sequestro relâmpago em bairro tradicional da capital paulista



A Polícia Civil de São Paulo prendeu cinco suspeitos, sendo três homens e duas mulheres, de aplicar sequestros relâmpagos na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, um dos bairros mais tradicionais da capital paulista. O flagrante ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 1º, na Rua Aspicuelta. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro, quando viram um carro VW/Gol com os vidros fechados, ocupado por três homens com atitudes suspeitas. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma arma de fogo com um dos suspeitos. De acordo com a pasta, os três alegaram com mais duas mulheres frequentando um dos bares da região. Segundo informações da polícia, as mulheres agiam no interior de casas noturnas, atraindo vítimas para realizar um sequestro relâmpago. As vítimas eram levados para um local onde acabava abordadas por homens armados. Os suspeitos foram levados para uma delegacia. Eles relataram sobre um sequestro relâmpago ocorrido em 21 de outubro deste ano, com as mesmas características dos indiciados no mesmo local, segundo informou a SSP. As mulheres seduziam dois ou três homens, ingeriam bebidas alcoólicas e posteriormente os convidaram para outro local para levar os pertences das vítimas. De acordo com a pasta, os indiciados organizavam as divisões de tarefas, entrando e saindo do estabelecimento a fim de visualizar as feições das vítimas. Segundo informações, o grupo é conhecido nas redes sociais e até mesmo nas casas noturnas como “Tropa do S” (Tropa do Sequestro). O caso foi registrado como associação criminosa, receptação posse ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de veículo no 75º DP – Jardim Arpoador. As identidades dos presos não foram reveladas.