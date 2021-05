Golpistas clonam perfil do Detran para oferecer falsa quitação de multas

Segundo a autarquia, estelionatários também estariam oferecendo a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas redes sociais

Reprodução/Facebook Detran.SP Autarquia explicou que não procura cidadãos pelas redes sociais



O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) alertou para a aplicação de golpes que utilizam perfis falsos para oferecer serviços relacionados à autarquia. Segundo o Detran, golpistas estão ofertando emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e quitação de multas nas redes sociais. O Detran informou que as solicitações de serviço online devem ser feitas pelo portal ou pelos canais do Poupatempo. A autarquia também informou que os funcionários não procuram cidadãos pelas redes sociais de forma voluntária e que dados bancários e números de Whatsapp não são solicitados. “A população deve ficar alerta para não fornecer informações e dados pessoais a terceiros. Portanto, é muito importante que todos utilizem apenas os canais oficiais do Detran-SP, onde é possível solucionar grande parte das pendências”, disse Ernesto Mascellani Neto, diretor-presidente do Detran.