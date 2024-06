Google testará no Brasil novas funções contra roubo de celulares

Entre as tecnologias introduzidas, destaca-se um sistema que utiliza inteligência artificial e sensores para detectar quando um aparelho é subitamente deslocado

Divulgação/SSP-SP Celulares apreendidos com suspeita pela polícia de São Paulo



O Google anunciou que colocará o Brasil na linha de frente do combate ao roubo de celulares e às fraudes associadas. A partir de julho, o país será palco de testes para novas ferramentas desenvolvidas com o objetivo de fortalecer a segurança dos smartphones Android, tornando-os menos atraentes para criminosos. Essas inovações representam um marco importante na proteção de dados e na segurança dos usuários. Entre as tecnologias introduzidas, destaca-se um sistema que utiliza inteligência artificial e sensores para detectar quando um celular é subitamente deslocado, um indicativo comum de roubo. Esse recurso, conhecido como “bloqueio automático por detecção de roubo”, tem a capacidade de bloquear o dispositivo de forma autônoma, garantindo que informações sensíveis, especialmente aquelas relacionadas a aplicativos bancários, permaneçam seguras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, uma nova funcionalidade foi adicionada à plataforma “Encontre meu dispositivo”, permitindo que os usuários bloqueiem seus celulares remotamente, utilizando apenas o número do aparelho e um desafio de segurança. Outra atualização importante é o bloqueio automático de dispositivos que ficarem desconectados da internet por um período prolongado, uma tática comum entre ladrões para evitar o rastreamento. A colaboração do Google com as autoridades brasileiras tem sido fundamental para a implementação dessas tecnologias. Durante um evento, Manuel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do Ministério de Justiça e Segurança Pública, enfatizou a necessidade de priorizar o combate aos furtos e roubos de celulares. Bruno Diniz, chefe do Android no Brasil, também ressaltou a importância da visita de executivos do Google dos Estados Unidos ao Brasil.

*Com informações do apresentador Bruno Meyer