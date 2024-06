Presidente do BC anuncia parceria com Google Pay e Apple Pay para pagamento por Pix via aproximação

Campos Neto afirmou que uma das razões que levam as pessoas a optarem pelo cartão de crédito no lugar do PIX é a facilidade da ferramenta de aproximação

Reprodução/JovemPanNews Campos Neto destacou o crescimento do Pix desde o seu lançamento em 2020, com 754 milhões de chaves Pix ativas



O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, revelou durante uma palestra que o BC está em parceria com carteiras digitais, como Google Pay e Apple Pay para viabilizar o pagamento por Pix via aproximação. Ele explicou que muitas pessoas optam por usar cartão de crédito em vez do Pix devido à praticidade do pagamento por aproximação. Por isso, o BC está trabalhando para implementar essa funcionalidade em breve. Além disso, Campos Neto mencionou que o BC está desenvolvendo o Pix Automático e que a ideia da aproximação surgiu recentemente durante esse processo. Ele ressaltou que uma das vantagens do Pix é a possibilidade de realizar pagamentos instantâneos internacionais, atendendo a uma demanda crescente por um sistema transfronteiriço eficiente. Durante a apresentação, Campos Neto destacou o crescimento do Pix desde o seu lançamento em 2020, com 754 milhões de chaves Pix ativas. Ele enfatizou que o sistema registra em média duas transações por pessoa bancarizada por dia. O presidente do BC também mencionou que em alguns países da América Latina, as pessoas já estão adotando o Pix, mesmo antes da conexão oficial dos sistemas.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA