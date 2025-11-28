Gorro da Baleia da Faria Lima é trocado após virar meme devido a formato fálico

A obra, instalada desde 2021 na área externa do edifício Birmann 32, mede 20 metros de comprimento por 15 de altura

Reprodução/Instagram

A escultura da baleia metálica que identifica a entrada do Teatro B32, na Avenida Faria Lima, ganhou uma nova ornamentação natalina depois que o primeiro enfeite instalado gerou repercussão por lembrar um órgão sexual masculino. O acessório — um gorro vermelho de Papai Noel colocado no início da semana — cobria grande parte da peça e rapidamente virou motivo de comentários nas redes.

Usuários compararam o formato do chapéu a um elemento fálico e multiplicaram brincadeiras. Entre os nomes jocosos atribuídos à baleia decorada estavam “Moby Dick”, “cacetáceo”, “Jebarte” e “pirOrca”.

Com a viralização do caso, a administração do Teatro B32 decidiu substituir o adorno. O novo gorro, colocado na quarta-feira (26), é menor e cobre apenas parte da cabeça da escultura, evitando a aparência que gerou as piadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A obra, instalada desde 2021 na área externa do edifício Birmann 32, mede 20 metros de comprimento por 15 de altura. Construída em alumínio e vidro, foi concebida pelo arquiteto espanhol Mathias Tolosa e executada sob direção de Rafael Birmann. Atualmente, o monumento é um ponto conhecido da região e costuma receber intervenções temáticas em datas especiais.