Black Friday: Inmetro inaugura delegacia cibernética para combater fraudes

No dia da Black Friday, em São Paulo, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) deu um passo significativo na proteção dos consumidores ao inaugurar uma delegacia cibernética dedicada a combater fraudes em compras online. Esta iniciativa tem como objetivo principal garantir a segurança dos consumidores durante o período de promoções, que tradicionalmente registra um aumento expressivo no volume de compras.

A delegacia é composta por uma equipe de 20 fiscais que monitoram ativamente plataformas de e-commerce em busca de anúncios irregulares, especialmente aqueles que não possuem o selo de qualidade do Inmetro. Além disso, a delegacia faz uso de inteligência artificial para analisar dados, identificar inconformidades e solicitar a remoção de anúncios falsos. Empresas que não cumprirem as normas estabelecidas podem enfrentar multas que chegam a R$ 1 milhão.

Paralelamente, o Procon de São Paulo também intensificou sua vigilância contra fraudes, tendo já recebido 1600 reclamações relacionadas à Black Friday. As principais queixas dos consumidores incluem problemas na entrega e cancelamento de pedidos, além de falsos descontos e práticas de vendas enganosas. O Procon divulgou um balanço das reclamações, registradas desde o início da semana até a data presente, enfatizando a importância de os consumidores verificarem a autenticidade dos sites e priorizarem aqueles que exibem o selo do Inmetro.

Com informações de Julia Fermino

