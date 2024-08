Governador de São Paulo sobrevoa regiões atingidas por incêndios no interior do Estado

De acordo com o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, atualmente, 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas

Divulgação/Governo de SP Tarcísio afirmou que o Estado está empenhado em combater os incêndios registrados em diversas regiões



Na manhã deste sábado (24), o governador Tarcísio de Freitas realizou um sobrevoo nas áreas com maior incidência de incêndios no interior do estado de São Paulo. Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, atualmente, 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas, e 24 enfrentam focos ativos de incêndio. As localidades em questão sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado. Mais de 7,3 mil entre profissionais e voluntários estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. O gabinete instalado nesta sexta-feira (23) permanece ativo no âmbito da Operação SP Sem Fogo, que integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Tarcísio afirmou que o Estado está empenhado em combater os incêndios registrados em diversas regiões, como Araçatuba, Ribeirão Preto e Piracicaba. “A situação hoje está ficando sob controle, então a maioria dos focos já estão sendo extintos e vai haver um empenho muito grande com toda essa coordenação para que para que a gente possa controlar os incêndios”, ressaltou o governador.

Cidades com focos ativos de incêndio: