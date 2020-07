Governador do Sergipe é diagnosticado com coronavírus

Belivaldo Chagas, do PSL, está assintomático e continuará trabalhando de casa durante a quarentena

Reprodução/Facebook Governador do Sergipe, Belivaldo Chagas, anunciou nesta quarta-feira, 15, que contraiu Covid-19



O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), foi diagnosticado com coronavírus nesta quarta-feira, 15. Segundo a Superintendência de Comunicação Social do Governo do Estado, o chefe do Executivo está assintomático e permanece isolado em seu apartamento, no bairro Jardins. Belivaldo não sabe quando contraiu a Covid-19, mas acredita que tenha sido durante agenda no interior do Estado, que lhe colocou em contato com diversas pessoas. O governador continuará trabalhando remotamente.

O Boletim Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado também nesta quarta-feira, reportou mais de mais 937 novos casos da doença no estado e uma morte, somando 40.139 diagnósticos e 1.054 óbitos pela doença em Sergipe.

Além de Chagas, outras autoridades públicas já foram contaminadas pela doença, como o presidente Jair Bolsonaro, e os governadores Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina, Mauro Mendes (DEM), de Mato Grosso, Helder Barbalho (MDB), do Pará, Renan Filho (MDB), de Alagoas, Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco, Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, e Antonio Denarium (PSL), de Roraima.

*Com Estadão Conteúdo