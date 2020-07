Bolsonaro testa positivo em novo exame para Covid-19

Informação foi divulgada pelo próprio presidente, que voltou a defender o uso da cloroquina

EFE/ Joédson Alves O presidente da República, Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro testou positivo em um novo exame para a detecção da Covid-19. A informação foi divulgada por ele mesmo na noite desta quarta-feira (15) em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. No vídeo, o presidente também voltou a defender o uso da hidroxicloroquina em pacientes infectados pelo novo coronavírus.

“Estou muito bem. Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina e me senti melhor no dia seguinte. Não tive nenhum sintoma forte, só uma febre pequena e um pouco de cansaço. De resto, tudo bem. Sabemos que não tem comprovação científica, mas deu certo comigo. Deu certo comigo e com muita gente. Não estou fazendo nenhuma campanha de medicamento (…). Eu não recomendo nada. Eu recomendo que você procure seu médico e converse com ele. O meu, no caso, um médico militar, recomendou a hidroxicloroquina e funcionou. Estou bem, graças a Deus. Ontem de manhã fiz exame, à noite deu resultado que ainda estou positivo para o coronavírus”, declarou, durante a transmissão.

“A gente espera que nos próximos dias eu faça um novo exame e, se Deus quiser, dê tudo certo para a gente voltar logo à atividade. O futuro vai dizer se o remédio é eficaz ou não. Para mim foi”, concluiu Bolsonaro.

O presidente havia sido testado positivo para a doença inicialmente no dia 7 deste mês. Ele fez o exame após sentir sintomas, incluindo febre e dores no corpo. Por causa da suspeita, ele evitou ficar perto de apoiadores no Palácio do Planalto. “Estou perfeitamente bem, obviamente estou tomando as medidas para evitar a contaminação de terceiros”, disse, na ocasião, em entrevista.