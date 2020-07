Governador do RS, Eduardo Leite, diz que está com Covid-19

Leite está assintomático e se disse ‘surpreendido’ com o resultado positivo

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador cancelou a agenda e iniciou isolamento



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou pelas redes sociais nesta sexta-feira, 24, que foi diagnosticado com Covid-19. Leite está assintomático e se disse “surpreendido” com o resultado positivo. “Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas”, afirmou. Além dele, os outros governadores que também já foram diagnosticados com a doença foram Renan Filho (MDB-AL), Mauro Medes (DEM-MT), Hélder Barbalho (MDB-PA), Renato Casagrande (PSB-ES), Paulo Câmara (PSB-PE), Antonio Denarium(Sem Partido-RO), Wilson Witzel (PSC-RJ), Carlos Moisés (PSL-SC) e Belivaldo Chagas (PSD-SE).

Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 24, 2020

Nas últimas semanas, o estado tem passado por uma constante alta nos números do novo coronavírus. No início da pandemia, o RS era uma das regiões menos afetadas. Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria da Saúde, entre ontem e hoje foram registrados 2.387 novos casos, chegando a um total de 57.007, uma incidência de 501,1 a cada 100 mil habitantes. Já em relação as mortes, foram mais 38 nas últimas 24 horas, chegando a 1.494. A taxa de ocupação de leitos é de 76,9%. Após colocar 90% do Estado sob bandeira vermelha no dia 17 — o mais grave alerta de risco da pandemia –, o governador divulgou nesta segunda, 20, um mapa bem menos restritivo. Ao ingressar na 11ª semana de distanciamento controlado, o Piratini estipulou ressalvas a apenas oito das 20 regiões.

Nesta quinta-feira, 24, Leite lançou um novo projeto para ampliar a testagem da população e rastrear os casos da Covid-19, o Testar RS. Atualmente, são feitos 1 mil exames diários do tipo RT-PCR, que detecta a presença do vírus no organismo e é considerado o mais eficiente para diagnóstico da doença, seja pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-RS) ou por laboratórios parceiros de universidades. Com o Testar RS, o objetivo é ampliar em mais 7 mil exames por dia – totalizando 8 mil testes no estado.