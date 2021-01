Governadores sugerem envio de mais doses da vacina de Oxford para o Amazonas

Dois milhões de doses do imunizante chegam ao Brasil nesta sexta-feira, 22, após dias de entrave

Reuters Sugestão foi do governador do Piauí, Welligton Dias, e todos os outros governadores concordaram



Os governadores dos estados brasileiros esperam a vacina de Oxford/AstraZeneca ainda neste fim de semana. Os dois milhões de doses foram produzidos pelo Instituto Serum, na Índia, e embarcaram na noite de ontem após entraves nos últimos dias. A previsão é de que a vacina vai chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 22 — onde seguem imediatamente para o Rio de Janeiro, onde serão embaladas pela Fiocruz. De acordo com apuração da Jovem Pan, o critério de distribuição vai ser o mesmo do lote da CoronaVac: 2,5% da população de cada Estado.

Porém, diante da situação que o norte do país enfrenta, o governador do Piauí, Wellington Dias, propôs enviar 5% para o Amazonas e distribuir o restante conforme previsto. “É uma questão humanitária”, escreveu Dias no grupo dos governadores. Segundo fontes da Jovem Pan, todos os outros chefes do executivo estadual concordaram. “Amigo Wellington e demais governadores, nossa situação é de fato muito preocupante e logo irá atingir outros estados. E agradeço imensamente a todos pelo apoio nesse sentido”, respondeu o governador do Amazonas, Wilson Lima.