Governo ajudará prefeitos de MG sem olhar ‘partido, time ou religião’, diz Lula

O chefe do Executivo visitou neste sábado (28) as áreas em Juiz de Fora e Ubá afetadas pelas fortes chuvas

Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula visitou a Escola Municipal Raymundo Hargreaves, de Juiz de Fora, onde moradores estão sendo abrigados



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (28) que “ninguém ficará no prejuízo” na Zona da Mata mineira após as fortes chuvas que deixaram 66 mortos em Juiz de Fora e Ubá. O petista disse que o governo federal ajudará os prefeitos da região independentemente de “partido, time ou religião”.

“Vamos ajudar os prefeitos a recuperarem a qualidade de vida nessas cidades. Ninguém que foi prejudicado pelas chuvas ficará com o prejuízo nas suas costas. Vamos ajudar essas pessoas a se recuperarem”, declarou Lula.

O chefe do Executivo visitou, na manhã deste sábado, áreas dos municípios de Juiz de Fora e Ubá afetadas pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais.

Ao todo, 66 pessoas morreram por causa da tragédia, sendo seis em Ubá e outras 60 em Juiz de Fora.

Acompanharam Lula na visita:

Alexandre Padilha (Saúde);

Alexandre Silveira (Minas e Energia);

Jader Filho (Cidades);

Macaé Evaristo (Direitos Humanos);

Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional);

presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira;

senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O presidente evitou criticar novamente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pela falta de investimentos em prevenção de desastres climáticos, como fez nesta sexta-feira (27) durante a 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília. Os comentários sobre a gestão estadual ficaram a cargo de Jader Filho, que voltou a citar os repasses do governo federal ao Estado e o não uso por parte do Executivo mineiro.

Em Juiz de Fora, Lula visitou o bairro de Três Moinhos, um dos mais atingidos, e a Escola Municipal Raymundo Hargreaves, no bairro Bom Jardim. A unidade de educação está servindo de abrigo para moradores que ficaram desabrigados.

*Com informações de Estadão Conteúdo