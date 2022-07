Governo autoriza desconto de até 99% para renegociação de dívidas atrasadas do Fies

Benefícios são maiores para inscritos em programas sociais e descontos podem ser aplicados aos contratos que começaram a ser pagos em 30 de dezembro de 2021

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Beneficiários do Fies podem conseguir desconto na dívida nos contratos que começaram a ser pagos em 30 de dezembro de 2021



Medida publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 22, permitiu um desconto de 12% nas dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para todos os beneficiários que não estão com as parcelas atrasadas. Entretanto, para conseguir a redução o pagamento tem que ser feito à vista e a dívida tem que estar em fase de pagamento desde o dia 30 de dezembro de 2021. Além disso, abatimentos e benefícios são maiores para os estudantes inscritos em programas sociais do Governo Federal. Para aqueles que estão com o pagamento atrasado em mais de 90 dias, a renegociação da dívida também está em vigor e o desconto pode chegar a 99% do valor total, de acordo com o perfil do estudante. Os beneficiários do programa podem buscar a agentes financeiros para conseguir o abatimento entre o início de setembro até o dia 31 de dezembro de 2022.

Estudantes com atraso de 90 dias no pagamento do Fies têm direito a um desconto de todos os juros e taxas e 12% de abatimento do valor total, desde que o pagamento seja à vista. Neste caso, o beneficiário também pode ter os encargos abatidos e parcelar a dívida em 150 vezes, com cada parcela no valor mínimo de R$ 200. Já para os estudantes com atrasos de mais de 365 dias e que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou estejam inscritos no CadÚnico, é possível obter um desconto de 92%, mas o pagamento deve ser feito à vista. Para aqueles com atraso de mais de 5 anos, o desconto chega a 99% do valor total da dívida, desde que o pagamento seja feito à vista.

O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, anunciou na última quinta-feira, 21, os prazos de inscrição do programa Universidade Para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As datas foram confirmadas por ele durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o Prouni, as datas vão de 1º a 4 de agosto. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 ou 2021 podem usar suas notas para concorrer a uma bolsa. Já no Fies, as inscrições serão de 9 a 12 de agosto. O financiamento será liberado para estudantes que fizeram o Enem de qualquer ano a partir de 2010. O Ministério da Educação informou ainda que as inscrições adiadas para o segundo semestre deste ano serão realizadas entre 27 e 29 de julho.