Inscrições para Fies e Prouni serão feitas em agosto; confira as datas

Anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Victor Godoy, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro

Divulgação Programas visam facilitar o ingresso de estudantes no ensino superior de educação do Brasil



O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, anunciou na última quinta-feira, 21, os prazos de inscrição do programa Universidade Para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As datas foram confirmadas por ele durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o Prouni, as datas vão de 1º a 4 de agosto. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 ou 2021 podem usar suas notas para concorrer a uma bolsa. Já no Fies, as inscrições serão de 9 a 12 de agosto. O financiamento será liberado para estudantes que fizeram o Enem de qualquer ano a partir de 2010. O Ministério da Educação informou ainda que as inscrições adiadas para o segundo semestre deste ano serão realizadas entre 27 e 29 de julho.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina