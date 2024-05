Governo brasileiro desmente ‘fake news’ e diz que não recusou ajuda do Uruguai

Helicóptero uruguaio ajuda nas operações de resgate do RS; presidente Lula abordou o assunto nas redes sociais

FAU/Divulgação Lula usou o Instagram para desmentir a fake news



O Governo Brasileiro em nota divulgada para a imprensa nesta quarta-feira (8), desmentiu a fakes news que o país havia negado a oferta de ajuda feita pelo Uruguai nas operações de resgate no Sul. No documento, o governo ainda informou que “um helicóptero foi emprestado pelo país vizinho e amigo e que está em operação no estado do Rio Grande do Sul e tem sido utilizado pelos socorristas. O Brasil é grato ao Uruguai pelo pronto-auxílio”. Em outro trecho, o documento ainda reitera que toda ajuda é bem-vinda. “Todas as ofertas de auxílio são bem-vindas, serão analisadas conforme a adequação às urgências e serão bem recebidas”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou seu perfil oficial do Instagram para também desmentir a fakes news que estão sendo espalhadas sobre o Rio Grande do Sul. “Espalhe a verdade. O governo brasileiro não recusou a oferta de ajuda do Uruguai para as operações no Rio Grande do Sul. Um helicóptero emprestado pelo país amigo está em operação no estado. O Brasil é grato ao Uruguai pela ajuda e pronto-auxílio.”, escreveu na legenda da publicação.