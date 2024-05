Quase 400 mil alunos foram afetados com as chuvas do RS

Escolas mais atingidas estão nas regiões de Porto Alegre, São Leopoldo, Estrela, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canoas e Gravataí

Com as fortes chuvas que tem atingido a região do Rio Grande do Sul, cerca de 300 mil alunos das escolas estaduais do estado ainda não sabem quando poderão retornar às aulas. Muitos imóveis foram destruídos, o equivalente a 400 escolas, fora as dezenas que estão funcionando como abrigo. Outro problema que pode afetar o retorno das aulas é muitos professores e alunos estão desalojados e sem água, também não existe internet funcionando para aulas online.

O prédio da Secretaria da Educação do Estado foi tomado pelas águas e sendo assim, os funcionários estão trabalhando em uma sala emprestada de uma universidade. Algumas escolas que já voltaram a dar aulas na última terça-feira (7), propuseram que os alunos escrevessem cartinhas para os coleguinhas que não puderam retornar ainda, além de dinâmicas e acolhimento. As escolas estão voltando de forma gradual, em diferentes datas e como é possível. A rede estadual do Sul tem aproximadamente 700 mil alunos, destes, 400 mil estão no grupo que vão retornar gradativamente.

O balanço mais recente da secretaria indica que 941 escolas foram atingidas de alguma maneira, 421 danificadas, ou seja, além de possíveis danos estruturais, as enchentes podem ter afetado equipamentos e mobília.

Algumas escolas também irão enfrentar problemas de acessibilidade, pois a cidade pode ter ficado ilhada, fora as 71 que estão sendo abrigo das famílias que perderam tudo. Na zona rural, a volta às aulas será ainda mais demorada, já que pontes e estradas também foram destruídas.

As escolas mais afetadas estão nas regiões de Porto Alegre, São Leopoldo, Estrela, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canoas e Gravataí. Nessas áreas, segundo boletim da secretaria, “58% de suas escolas têm danos diretos de estrutura e acesso”.

Ao todo são 941 escolas, 421 escolas danificadas (total de 2.338 escolas estaduais); 233 municípios; 327.993 estudantes impactados e 71 escolas servindo de abrigo.

*Com informações do Estadão Conteúdo