Governo brasileiro manifesta apoio ao México após forças policiais equatorianas invadirem embaixada

EFE/Mario Guzmán Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciou o 'rompimento imediato' das relações diplomáticas com o Equador



O governo brasileiro informou neste sábado (6) que condena a ação empreendida por forças policiais equatorianas na Embaixada do México em Quito, no Equador, na noite de sexta-feira (5). Segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui grave precedente, cabendo ser objeto de enérgico repúdio, qualquer que seja a justificativa para sua realização. ‎”A ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas que, em seu artigo 22, dispõe que os locais de uma Missão diplomática são invioláveis, podendo ser acessados por agentes do Estado receptor somente com o consentimento do Chefe da Missão”, informou. O governo brasileiro manifestou, ainda, solidariedade ao governo mexicano.

Nesta sexta-feira (5), as autoridades equatorianas invadiram à força a embaixada mexicana em Quito e prenderam o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, que estava refugiado na embaixada desde dezembro. Glas, ex-vice-presidente do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), é acusado de desviar fundos públicos destinados à reconstrução de cidades costeiras após um terremoto devastador em 2016. Nesta madrugada, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciou o “rompimento imediato” das relações diplomáticas com o Equador.