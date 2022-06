Governo de PE abre linha de crédito com juros zero para empreendedores afetados pelas chuvas

MEI poderá contratar até R$ 6 mil em recurso sem solicitação de garantias para análise de crédito e nem exigência certidões negativas de débito

Foto: RAFAEL VIEIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Pernambuco teve 129 mortos e milhares de pessoas desabrigadas por consequências de fortes chuvas do final de maio



O governo do Estado de Pernambuco abre linha de crédito para os microempreendedores individuais (MEI) que tiveram seus negócios afetados pelas fortes chuvas. A linha será de até R$ 6 mil com taxa zero de juros e sem solicitação de garantias para análise de crédito e nem exigência certidões negativas de débito. A iniciativa, que foi anunciada na última sexta-feira, 10, e está sendo chamada de “Crédito Emergencial MEI”, será viabilizada pela Agência de Empreendedorismo (AGE). O Estado vai desembolsar aproximadamente R$ 3 milhões para custear a linha. O financiamento será parcelado em até 24 meses, sendo três meses de carência e mais 21 parcelas fixas. Até 80% do valor financiado podem ser garantidos pelo Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae em Pernambuco.

Outra medida adotada pelo governo para garantir assistência aos empreendedores é a prorrogação de parcelas de quem já possui operações de microcrédito com a AGE, incluindo o Crédito Popular. A postergação será feita para as parcelas referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2022. A expectativa é de que aproximadamente 1,5 mil empreendedores sejam beneficiados. A linha será aplicada em 14 municípios do Estado: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Macaparana, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, São Vicente Férrer e Timbaúba.