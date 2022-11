Governo de São Paulo aciona Tropa de Choque da PM para desobstruir rodovias

Governador de SP, Rodrigo Garcia (PSDB) disse que a polícia poderá usar a força para retirar os manifestantes que se recusarem a liberar as rodovias

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes da Tropa de Choque começam a chegar nos locais para liberar o fluxo



Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu a atuação das polícias locais em rodovias federais para acabar com bloqueios, o governo do Estado de São Paulo enviou a Tropa de Choque da Polícia Militar para retirar os manifestantes. Em coletiva na manhã desta terça-feira, 1º, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou que a polícia poderá usar a força caso os manifestantes permaneçam na vida. Garcia também afirmou que a gestão tentou dialogar com os manifestantes desde segunda-feira, 31, sem conseguir um acordo. “Nós procuramos dialogar e negociar com esses manifestantes para que as vias públicas fossem desobstruídas desde ontem e, hoje, pela manhã, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, as negociações se encerram”, disse o governador. Desde a determinação do STF, alguns pontos já foram liberados, enquanto outros ainda resistem.

Confira registro das tropas de choque: