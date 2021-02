Governo de São Paulo amplia horário para consumo de bebidas alcoólicas em seis regiões

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, afirmou que mudança ocorreu após diálogo com representantes dos setores de bares e restaurantes

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Esta foi a 22ª reclassificação do governo paulista



O governo do estado de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, 19, a ampliação para o consumo de bebidas alcoólicas em restaurantes para regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo, das 20h para as 22h. Além da Grande São Paulo, estão neste estágio de classificação Araçatuba, Sorocaba, Registro, Baixada Santista e Campinas. Presidente Prudente, por sua vez, regrediu da fase amarela direto para a vermelha. As mudanças passarão a valer na segunda-feira, 22.

Apesar da reclassificação do governo paulista, a restrição de horário até as 20h está mantida nas regiões de fase laranja e vermelha. Estão neste estágio Presidente Prudente, Bauru, Araraquara, Barretos, Marília, São José do Rio Preto, Franca, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba e Taubaté. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, afirmou que a flexibilização do horário ocorreu após uma conversa com representantes do setor de bares e restaurantes.

“Através do diálogo constante com os setores, nós vimos que um protocolo foi revisado com a devida segurança. O consumo de bebida alcoólica em restaurantes, que estava proibido após as 20 horas, pode ser realizado até 22 horas, com todos os protocolos, mesas com até 6 pessoas, respeitando a capacidade de 40% [da capacidade máxima dos estabelecimentos]”, disse em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. “Esse modelo está sendo revisado para restaurantes, vendas em lojas de conveniência, com a permissão da venda e do consumo até as 22h em regiões da fase amarela, mas a restrição para o consumo continua valendo nas fases laranja e vermelha. Essa atualização foi com base no trabalho constante com os setores”, acrescentou.