Governo de São Paulo cancela contrato com consórcio responsável pelas obras da Linha 17 do metrô

Construção do trecho soma nove anos de atraso e prazo foi postergado ao menos sete vezes; ViaMobilidade é a favorita para assumir o projeto

BRUNO ESCOLASTICO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desde 2013, diversas construtoras estiveram envolvidas no projeto e tiveram os contratos foram reincididos



O governo do Estado de São Paulo anulou o contrato com o consórcio Monotrilho Ouro, responsável pela construção da Linha 17 do metrô. O trecho prevê uma ligação entre a Estação Morumbi, da Linha 9, e a Estação Congonhas, aonde fica localizado o aeroporto. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 23. As obras da linha contam com cerca de nove anos de atraso e estavam previstas inicialmente para serem finalizadas em 2013. O trecho fazia parte do projeto que a cidade apresentou para ser sede da Copa do Mundo de 2014. Contudo, o prazo foi postergado sete vezes, com a última previsão para 2024. Desde 2013, diversas construtoras estiveram envolvidas no projeto e tiveram os contratos foram reincididos. Em março, consórcio Coesa Engenharia havia assumido a obra, mas o governo decidiu cancelar o contrato. Na época, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que, devido aos atrasos, a linha seria finalizada apenas em 2025. Na segunda-feira, 22, ele indicou que conta com três opções para assumir o projeto, com a ViaMobilidade sendo a preferida. Em março, o Ministério Público (MP) sugeriu a rescisão do contrato com a companhia, responsável pela operação dos trens nas linhas 8 e 9 da capital paulista. A empresa apresentou diversos problemas e transtornos aos passageiros durante sua gestão. Ainda assim, a ViaMobilidade afirmou em nota que irá estudar o projeto de retomada das obras, a pedido do governo. A estimativa é que cerca de 80% da infraestrutura esteja pronta.