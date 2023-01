Governo de São Paulo decreta gratuidade nos transportes para idosos de 60 a 65 anos

Medida vale no metrô, trens, VLT e ônibus intermunicipais do sistema metropolitano

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos)



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou neste sábado, 21, a retomada da gratuidade no transporte coletivo de passageiros para pessoas de 60 a 65 anos de idade. O benefício é válido para o metrô, trens, VLT e ônibus intermunicipais. O decreto passar a valer em até 15 dias. Para acessar, o público beneficiário deve utilizar o bilhete eletrônico de uso pessoal e intransferível. Os cidadãos elegíveis interessados devem solicitar os cartões nos postos e canais autorizados. No sistema metroferroviário, o benefício será concedido por meio do Cartão TOP ou Bilhete Único. Além dos trens e do metrô, o cartão TOP também poderá ser utilizado no sistema de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo. Já no VLT da Baixada Santista e nos demais serviços gerenciados pela EMTU nas Regiões Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba, o benefício será operacionalizado por cartões de bilhetagem eletrônica emitidos pelas concessionárias e/ou permissionárias de cada região.

O passageiro de 60 a 65 anos de idade que já possui cartão TOP não precisará solicitar outro, apenas encostá-lo em um validador [abelhinhas] nas estações do Metrô, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade e em terminais e ônibus intermunicipais da EMTU para habilitar o benefício. Para quem ainda não tem o cartão TOP, após a solicitação e chegada do cartão, basta encostar no validador para liberar a gratuidade. A solicitação do cartão TOP pode ser feita via Aplicativo TOP ou por meio de agendamento em um dos estabelecimentos parceiros. No app, é necessário seguir o passo a passo, inserir os dados e agendar a retirada do cartão. Já para quem preferir agendar o pedido nos locais credenciados (por meio deste link), é necessário levar comprovante de residência e CPF ou RG físico no dia e horário marcados. São mais de 80 locais credenciados e distribuídos em toda Região Metropolitana de São Paulo.