USP diz acompanhar apuração do caso de desvio de R$ 1 mi da formatura de seus alunos

Instituição se pronunciou por meio de nota após ser questionada sobre seu posicionamento em relação à golpista Alicia Dudy Müller Veiga

Reprodução/Facebook/Alicia Dudy Müller Veiga Alicia Dudy Müller Veiga, de 25 anos



A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) disse, por meio de nota, que está acompanhando a apuração do caso de desvio de R$ 1 milhão da formatura de estudantes da unidade após ser questionada sobre qual postura tomaria em relação a aluna Alicia Dudy Müller Veiga, de 25 anos, investigada por dar um golpe em colegas. Ela fez apostas em lotéricas, jantares, aluguel de carros de luxo, de frete, comprou equipamentos eletrônicos, gastando quase R$ 1 milhão que bancaria a formatura de centenas estudantes de medicina da USP. Tudo usado para pagar gastos pessoais. Depois de mais de quatro horas de depoimento na última quinta-feira, 19, a estudante confessou os desvios. Alicia foi indiciada por apropriação indébita com pena máxima de quatro anos de prisão e multa. Segundo a polícia, a jovem está colaborando com a investigação e, por enquanto, vai responder em liberdade.

*Com informações da repórter Soraya Lauand