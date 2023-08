Governo de São Paulo desiste de compra de livros digitais sem licitação

Rescisão de contratos acontece após decisão da Justiça que obrigou o governo a retomar uso de livros do plano nacional

Marcos Santos/USP Imagens Em nota, Secretaria da Educação confirmou cancelamento de autorização para contratação de distribuidora de e-books



O governo do Estado de São Paulo desistiu da compra de 200 milhões de livros digitais sem licitação após a Justiça determinar o retorno a livros físicos recomendados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Secretaria da Educação de São Paulo. Em nota, a pasta confirmou a rescisão de contrato com a empresa Primasoft, responsável pela plataforma Odilo, e cancelou a autorização da contratação da empresa Bookwire, distribuidora de livros digitais. A decisão da Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) foi tomada por orientação da Seretaria da Educação e, de acordo com a pasta, não terá nenhum “ônus ao erário estadual”. A compra do material digital custaria até R$ 15 milhões aos cofres estaduais. A decisão foi confirmada um dia após a Justiça mandar o governo a voltar a usar os livros físicos recomendados no PNLD.