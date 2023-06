Governo de São Paulo devolve 227 à prisão por quebra de regras da saída temporária

Desde junho, qualquer preso flagrado infringindo normas básicas do benefício é levado imediatamente pela polícia para o presídio mais próximo; a medido tem reduzido os casos de furtos e roubos do Estado

Marcos Santos/USP Imagens Com o sucesso da aplicação de tolerância zero durante as saídas temporárias, foi estendido o rigor da medida em todo o território paulista



A última saída temporária nos presídios paulistas, que ocorreu entre os dias 13 e 19 de junho, teve 227 presos devolvidos imediatamente ao sistema carcerário por infringirem as regras das chamadas “saidinhas”. A nova medida adotada pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), tem por finalidade combater crimes e promover queda em índices de roubos e furtos. Dados da SSP, obtidos com exclusividade pelo site da Jovem Pan, já apontam diminuição no número desses crimes em relação à saída temporária imediatamente anterior, ocorrida no último mês de março. Também há redução na comparação de furtos e roubos no mesmo período de 2022; foram registrados 14.972 casos de furto em 2022, contra 11.920 neste ano, uma redução de 20,4%. Já os casos de roubo caíram 18,4%, de 5.907 para 4.822.

Uma portaria de 2019 previa que policiais militares civis pudessem encaminhar para a penitenciária mais próxima qualquer detento que descumprisse regras, como: não estar em casa ou na cidade informada após horário determinado; ou ainda frequentar bares e outros locais não permitidos. A medida, no entanto, não havia sido posta em prática desde então. Desde o início deste ano, porém, as pastas comandadas pelos secretários Guilherme Derrite (Segurança Pública) e Marcello Streifinger (Administração Penitenciária) comandaram ações nas regiões de Andradina, Campinas e São José dos Campos. Com o sucesso da aplicação da medida, estenderam posteriormente o rigor às saídas temporárias em todo o território paulista.