Esquerda comemora inelegibilidade de Bolsonaro nas redes sociais; veja repercussão

Deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) fala em ‘alegria de final de Copa do Mundo’; presidente do PT afirma que decisão do TSE tem ‘força didática’

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO TSE condenou Bolsonaro por 5 votos a 2, em julgamento finalizado nesta sexta-feira, 30



Políticos de esquerda comemoraram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível, em sessão plenária desta sexta-feira, 30. Em suas redes sociais, publicaram posts para destacar o resultado, alegando que a decisão foi pedagógica para o processo político nacional. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) publicou vídeo editado no qual aparece comemorando o voto da ministra Cármen Lúcia, vice-presidente do TSE, responsável por proferir o voto que garantiu a maioria pela condenação de Bolsonaro, como se fosse uma final de Copa do Mundo. O parlamentar, que foi candidato à prefeitura de São Paulo nas últimas eleições, aparece no vídeo comemorando a leitura do resultado do julgamento e gritando “gol” com convidados.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também foi às redes sociais comentar a decisão da Corte Eleitoral. Para o ministro, o TSE coibiu ataques ao sistema eleitoral com a decisão e que, a partir da decisão, pedirá indenização ao ex-presidente por supostos danos morais causados à União e ao Poder Judiciário. A deputada federal Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, disse que a decisão pune também o suposto uso da máquina pública para perseguição política desempenhada pelo grupo político do ex-presidente. O presidente licenciado do PDT, responsável pela ação que tornou Bolsonaro inelegível, Carlos Lupi, ministro da Previdência do governo Lula, afirmou que o ex-mandatário “atentou contra a democracia”. A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) disse agora aguardar que o Bolsonaro responda na Justiça comum por possíveis “crimes que cometeu”.

É alegria de final de Copa com vitória do Brasil, meus amigos! pic.twitter.com/qfPJSPi0uy — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 30, 2023

Decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao Sistema de Justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade, em face da conduta do Sr. Bolsonaro — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 30, 2023

Decisão do TSE que torna Bolsonaro inelegível tem uma enorme força didática. O tribunal condenou os métodos da extrema-direita, como a disseminação industrial de mentiras, as ameaças à democracia, o uso da máquina pública pra perseguir adversários e prevalecer na disputa… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 30, 2023

A justiça foi feita! O belzebu desrespeitou e atentou contra a democracia e a vida dos brasileiros, e está enfrentando as consequências. O PDT trabalhou arduamente com a justiça brasileira para cumprir nossa responsabilidade histórica contra os antidemocráticos. Vencemos! pic.twitter.com/42yE5kP5ON — Carlos Lupi 🇧🇷🌹 (@CarlosLupiPDT) June 30, 2023