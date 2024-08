Governo de São Paulo espera arrecadar R$ 3,4 bilhões com privatização de loterias

Empresa vencedora do leilão ficará responsável pelos serviços lotéricos estaduais por um período de 15 anos; leilão faz parte do projeto de desestatizações de Tarcísio

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Lotérica na cidade de Cerquilho, interior de São Paulo



O governo de São Paulo está se preparando para arrecadar mais de R$ 3 bilhões nos próximos 15 anos com a privatização das loterias estaduais. A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) já definiu a data do leilão, que ocorrerá em 13 de setembro na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. As propostas de investidores nacionais e internacionais serão recebidas em 9 de setembro, também na sede da B3. Desde 2020, uma resolução do STF (Supremo Tribunal Federal) permite a existência de loterias estaduais. Em São Paulo, a empresa vencedora do leilão ficará responsável pelos serviços lotéricos estaduais por um período de 15 anos. O projeto prevê a arrecadação de R$ 3,4 bilhões e inclui cinco modalidades de loterias: numéricas, de prognóstico específico, esportivas, instantâneas e passivas.

A empresa vencedora terá a permissão para realizar sorteios e apostas tanto em lojas físicas quanto pela internet. Será necessário instalar ao menos 31 pontos de venda exclusivos, respeitando uma distância mínima de 300 metros de escolas e creches. Essa medida visa garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes, evitando a exposição precoce ao jogo. O leilão faz parte do projeto de privatizações do governo Tarcísio de Freitas, que será acompanhado de perto pelas autoridades e pela população. A expectativa é que a privatização traga não apenas uma significativa arrecadação para os cofres públicos, mas também melhorias na gestão e operação das loterias estaduais.

*Com informações de Beatriz Manfredini