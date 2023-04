Governo de SC decreta luto de 3 dias após ataque a creche em Blumenau

Autor tem 25 anos, usava uma machadinha e se entregou após o crime; vítimas tinham entre 3 e 7 anos; outras quatro crianças foram para o hospital

Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Unidades do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar foram ao local do ataque



O governo de Santa Catarina decretou luto de três dias após o ataque a creche Cantinho do Bom Pastor, na cidade de Blumenau, na manhã desta quarta-feira, 5. Em nota oficial, o governador Jorginho Mello lamentou o ataque e informou que o assassino já está preso. “É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso”, disse Mello em nota. Depois de invadir a unidade de ensino e atacar alunos e funcionários, o suspeito de 25 anos se entregou à Polícia Militar. O estado de saúde dos feridos ainda não foi confirmado. Em nota, a prefeitura de Blumenau também declarou luto de 30 dias após o ataque.