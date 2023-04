Homem invade creche e mata pelo menos quatro crianças em Blumenau

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se entregou às autoridades após o crime; outras três crianças ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região

Reprodução/Jovem Pan News Homem invadiu creche e atacou crianças na manhã desta quarta em Blumenau, Santa Catarina



Um homem invadiu a creche Cantinho do Bom Pastor na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e atacou crianças que estavam no local. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ao todo, quatro crianças morreram durante o ataque e outras três ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais. O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira, 5, em uma unidade de ensino localizada na Rua dos Caçadores, no bairro de Vila Velha. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Samu também foram acionados para atender o caso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma intensa movimentação em frente à unidade de ensino, com pais de alunos e funcionários da creche. Em comunicado, a Polícia Militar informou que o suspeito tem 25 anos e se entregou ao 10º BPM após deixar a escola. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil.

Imagens circulando nas redes sociais mostram desespero de pais e responsáveis pelas crianças e funcionários da creche, no bairro Velha, em Blumenau. Samu e Polícia Militar estão no local. pic.twitter.com/5FkNGOmiXX — Fabrizio Neitzke (@fneitzke) April 5, 2023

Em suas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)k lamentou o ataque e disse que determinou a ação das forças de segurança e se solidarizou. “É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionáriosDeterminei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, escreveu Mello no Twitter. O presidente Lula (PT) também se manifestou, dizendo que “não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos”. O petista ainda disse que “uma tragédia como essa é inaceitável”, classificando como um “ato absurdo de ódio e covardia”.