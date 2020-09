Governo de SP assina contrato com Sinovac e planeja vacina para 15 de dezembro

Documento prevê a transferência da tecnologia para produção da CoronaVac e o fornecimento de 46 milhões de doses em 2020

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Se tudo der certo, João Doria disse que começa a vacinar profissionais da área da saúde já em 15 de dezembro.



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, assinou o contrato com o laboratório Sinovac no início da tarde desta quarta-feira (30). O documento prevê a transferência da tecnologia para produção da CoronaVac em São Paulo, pelo Instituto Butantan, e o fornecimento de 46 milhões de doses até dezembro de 2020. “Vamos aguardar a finalização da terceira fase de testes e a sinalização positiva da Anvisa para começar a vacinar”, disse Doria. Os testes seguem até o dia 15 de outubro. Se tudo der certo, João Doria disse que começa a vacinar profissionais da área da saúde já em 15 de dezembro. A coletiva contou com a presença de Weining Meng, vice-presidente da Sinovac Biotech.

Na última semana, estudos divulgados mostraram que a Covid-19 se mostrou segura e sem efeitos colaterais entre os 50 mil testados na China. “Estamos avançando positivamente, com a esperança de que essa é uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19. São Paulo será um dos primeiros lugares do mundo a ter vacinação para a população”, completou. Estão previstas 46 milhões de doses até dezembro e mais 14 milhões até fevereiro de 2021. Ao todo, serão 60 milhões de doses. Doria ainda afirmou que vai respeitar todos os procedimentos que indicam a finalização da testagem e o aval da Anvisa.

Com o avanço do controle da pandemia no Estado, João Doria também anunciou que leitos exclusivos para Covid-19 serão redirecionados para outras doenças graves. Conforme anunciado na segunda-feira (28), o Estado está na décima semana consecutiva com os números de mortos e internados em consequência da doença em queda. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, que já chegou em 95%, está em 44% no Estado de SP. Eles serão transferidos gradualmente para atender a demanda reprimida de cirurgias eletivas e outros problemas de alta complexidade.

*Mais informações em instantes