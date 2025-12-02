Governo de SP lança ferramenta que reduz em 80% o tempo de emissão de alertas climáticos

Evento de inauguração da P Sempre Alerta – Operação Chuvas aconteceu nesta terça-feira (2) na Defesa Civil, no Palácio dos Bandeirantes

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Pedestres enfrentam tempestade no centro da capital paulista



O Governo de São Paulo lançou, no Palácio dos Bandeirantes, a SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, iniciativa que marca o início do período mais crítico para o Sistema de Proteção e Defesa Civil e reúne R$ 69,5 milhões em investimentos em tecnologia, infraestrutura e apoio direto aos municípios.

O pacote inclui o lançamento do Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, uma ferramenta inédita que integra dados meteorológicos, utiliza interpolação e inteligência artificial e promete reduzir em 80% o tempo necessário para a emissão de alertas à população. Segundo o governo, o sistema aumenta a precisão das informações e a capacidade de resposta dos órgãos públicos diante de eventos climáticos extremos.

Outro destaque é a entrega inédita de 60 caminhões-pipa, adquiridos com investimento de R$ 30 milhões. Os veículos vão reforçar o atendimento emergencial a municípios em situações de seca, estiagem ou crise hídrica, além de ampliar a estrutura de resposta durante o período de maior risco de chuvas intensas.