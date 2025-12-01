Jovem Pan > Notícias > Brasil > Defesa Civil de SP terá apoio de voluntários em emergências climáticas

Defesa Civil de SP terá apoio de voluntários em emergências climáticas

Protocolo assinado nesta segunda-feira (1º) integra organizações não-governamentais às operações de resgate e assistência em desastres

  • Por Jovem Pan
  • 01/12/2025 14h48
  • BlueSky
RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam chuva na Avenida Santo Amaro, próximo ao metrô Brooklin, na zona sul da cidade de São Paulo Governo de São Paulo formaliza uma parceria com duas organizações não-governamentais para atuar em conjunto com a Defesa Civil do estado

O Governo de São Paulo formalizou, nesta segunda-feira (1º), uma parceria com duas organizações não-governamentais para atuar em conjunto com a Defesa Civil do estado. O acordo estabelece o reforço de equipes voluntárias para auxiliar no atendimento a crises e eventos climáticos extremos.

As entidades incluídas no protocolo são a Associação Hatzalah do Brasil e a Associação Nikkey do Brasil. Segundo o texto divulgado, a Hatzalah — serviço de ambulâncias com socorristas treinados que opera no país desde 2012 — será acionada em situações que demandem atendimento médico emergencial. Já a Associação Nikkey atuará no suporte a operações de campo e ações de desastres quando houver alta demanda.

A medida faz parte do escopo da campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas”, que vigora de 1º de dezembro a 31 de março. O período é caracterizado pelo aumento de riscos relacionados a temporais. Nesta fase, o sistema estadual mantém monitoramento climatológico 24 horas e realiza vistorias de campo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A diretora da Divisão de Preparação, Major PM Lidiara Lenarducci, afirmou que a iniciativa visa agilizar a resposta do Estado. “A parceria com associações voluntárias amplia nossa força de atuação e leva ajuda mais rápida às famílias”, disse.

Leia também

Contran aprova novas regras para CNH e encerra obrigatoriedade das autoescolas
O que se sabe sobre o homem morto por uma leoa na Paraíba
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >