Defesa Civil de SP terá apoio de voluntários em emergências climáticas

Protocolo assinado nesta segunda-feira (1º) integra organizações não-governamentais às operações de resgate e assistência em desastres

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governo de São Paulo formaliza uma parceria com duas organizações não-governamentais para atuar em conjunto com a Defesa Civil do estado



O Governo de São Paulo formalizou, nesta segunda-feira (1º), uma parceria com duas organizações não-governamentais para atuar em conjunto com a Defesa Civil do estado. O acordo estabelece o reforço de equipes voluntárias para auxiliar no atendimento a crises e eventos climáticos extremos.

As entidades incluídas no protocolo são a Associação Hatzalah do Brasil e a Associação Nikkey do Brasil. Segundo o texto divulgado, a Hatzalah — serviço de ambulâncias com socorristas treinados que opera no país desde 2012 — será acionada em situações que demandem atendimento médico emergencial. Já a Associação Nikkey atuará no suporte a operações de campo e ações de desastres quando houver alta demanda.

A medida faz parte do escopo da campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas”, que vigora de 1º de dezembro a 31 de março. O período é caracterizado pelo aumento de riscos relacionados a temporais. Nesta fase, o sistema estadual mantém monitoramento climatológico 24 horas e realiza vistorias de campo.

A diretora da Divisão de Preparação, Major PM Lidiara Lenarducci, afirmou que a iniciativa visa agilizar a resposta do Estado. “A parceria com associações voluntárias amplia nossa força de atuação e leva ajuda mais rápida às famílias”, disse.