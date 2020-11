Governo de SP publica decreto que prorroga quarentena até 16 de dezembro 

Informação já havia sido adiantada na segunda-feira, 16, pelo governador João Doria

EFE/ Sebastião Moreira São Paulo registrou uma alta de 18% nas internações na última semana



O governo do Estado de São Paulo publicou nesta terça-feira, 17, decreto que prorroga a quarentena no Estado até o dia 16 de dezembro. A medida instaurada prevê a continuação da quarentena instituída em 22 de março de 2020 e suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual. A informação havia sido divulgada na segunda-feira, 16, em coletiva de imprensa pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e foi oficializada hoje. A prorrogação vem na esteira do anúncio feito pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, na segunda, que a última semana epidemiológica registrou uma alta de 18% nas internações — de 859 para 1.009. O número de novos casos e óbitos por Covid-19 se manteve estável em relação à anterior. A próxima atualização do Plano São Paulo, prevista para segunda, 17, vai acontecer apenas no dia 30 de novembro. A decisão pela alteração da data acontece, segundo Doria, por precaução.