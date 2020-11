Em apoio a Covas, Doria rebate Boulos: Ainda bem que somos bem diferentes

Governador de SP ainda defendeu o modelo eletrônico de votação após falha no sistema da Justiça Eleitoral

Deyvid Edson/Estadão Conteúdo Doria cumprimentou prefeitos e vereadores eleitos e completou que o pleito demonstrou a vitalidade da democracia



O governador de São Paulo, João Doria, disse estar confiante na vitória do prefeito da capital e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB). No segundo turno, no dia 29, Covas enfrenta Guilherme Boulos (Psol). Neste domingo (15), Boulos disse que estaria competindo diretamente com Doria na sequência da disputa. Nesta segunda (16), Doria reagiu. “Eu recomendo que ele se concentre naquilo que ele deve, ou seja na Prefeitura. Não no governo do Estado de São Paulo. Ainda bem que somos bem diferentes. Nós não invadimos propriedades, nós defendemos propriedades.”

João Doria ainda defendeu o modelo eletrônico de votação após falha no sistema da Justiça Eleitoral provocar atraso na apuração do primeiro turno. “Os problemas técnicos na totalização dos votos foram superados e o Brasil tem um sistema eleitoral seguro, moderno e eficiente. Um exemplo mundial de tecnologia”, disse. O governador de São Paulo cumprimentou prefeitos e vereadores eleitos neste domingo e completou que o pleito demonstrou a vitalidade da democracia, “tantas vezes atacada por extremistas”.

*Com informações da repórter Nanny Cox