Governo de SP reforça segurança com cerca de dois mil policiais militares que se formam em São Paulo

A expectativa da gestão Tarcísio de Freitas do Republicanos é contratar 20 mil novos PMs durante mandato

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP A formatura vai contar com a presença do governador e também do Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP-SP)



A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) está formando 1.825 novos soldados da Polícia Militar nesta terça-feira (10) em um evento que acontece no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. O objetivo é reforçar a segurança na capital paulista que deve ficar com 1,4 mil novos policiais e, os demais, em cidades do interior. Alguns também devem integrar o Corpo de Bombeiros.

O curso na Escola de Soldados da PM teve duração de um ano e capacitou os militares para atuarem em diferentes frentes como o policiamento ostensivo e atendimento às demandas sociais. A expectativa do governo estadual é que, até o final de 2026, mais de 20 mil policiais tenham sido contratados durante a “gestão Tarcísio” com o objetivo de reduzir o déficit policial e aumentar a presença da PM nas cidades paulistas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A formatura vai contar com a presença do governador e também do Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP-SP). Neste domingo (8), nas próprias redes sociais, Derrite admitiu uma possível saída antecipada da secretaria por conta das eleições para o Senado. A declaração foi feita em um vídeo onde Derrite critica a Folha de São Paulo sobre afirma que o governador está descontente com o trabalho do secretário e que está antecipando sua saída.