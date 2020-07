Governo de SP renova quarentena e 10 regiões avançam na reabertura

A Cidade de São Paulo vai reabrir parques e academia já na próxima segunda-feira (13)

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nessa sexta-feira (10) a reclassificação do Plano São Paulo e prolongou um novo período de quarentena — que vai de 15 de julho até 30 de julho. “Hoje, cerca de 83% estão na Fase 2 – Amarela ou 3 – Laranja. Isso mostra o Plano São Paulo dando resultados importantes”, avalia o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Ele acrescentou que as quatro regiões que estão na Fase 1 – Vermelha estão recebendo investimentos para melhorar a situação dos hospitais no atendimento aos pacientes com Covid-19.

A Cidade de São Paulo anunciou que vai reabrir 70 dos 108 parques na próxima segunda-feira (13). Os protocolos foram publicados no Diário Oficial nesta sexta. Os locais vão funcionar de segunda à sexta das 10h às 16. O Parque do Carmo e o do Ibirapuera, os maiores de São Paulo, poderão abrir as portas entre 6h e 16h. Bebedouros deverão ficar fechados, assim como alguns banheiros — nesse caso, unidades químicas serão instaladas para atender a demanda. O uso de máscaras será obrigatório.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que ainda nesta sexta serão assinados os protocolos com as academias, que retomam as atividades também no dia 13 de julho. Entre os protocolos estão o funcionamento de 6 horas com 30% da capacidade, horário agendado e apenas atividades individuais.

O Estado de São Paulo tem nessa sexta 359.110 casos confirmados da Covid-19 e 17.442 óbitos. A taxa de ocupação de UTI no Estado está em 65% e na Grande São Paulo em 63,8%. Em relação ao número de internados, entre casos suspeitos e confirmados, 5.291 estão em UTI e 8.259 em enfermaria.

Nova classificação

Fase 1 – Vermelha: Campinas, Franca, Ribeirão Preto e Araçatuba.

Fase 2 – Laranja: Barretos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Taubaté, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sub-região Norte RMSP.

Fase 3 – Amarela: Baixada Santista, Registro, Sub-região Oeste RMSP, Sub-região Leste RMSP, Sub-região Sudoeste RMSP, Sub-região Sudeste, cidade de São Paulo.