Governo de SP vai fornecer 161 mil computadores para professores da rede estadual

Doria também anunciou que vai depositar um bônus superior a R$ 2 mil para 166 mil professores do Estado

Pixabay O investimento será de R$ 322 milhões e vai subsidiar a compra dos equipamentos nos próximos 24 meses



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (25) a criação do programa Professor Conectado, que vai fornecer 161 mil computadores para os professores da rede estadual de ensino. O investimento será de R$ 322 milhões e vai subsidiar a compra dos equipamentos nos próximos 24 meses. Os profissionais vão poder comprar computadores novos por conta própria e vão ser ressarcidos em R$ 2 mil. De acordo com o governador João Doria, o equipamento é essencial no processo de aprendizagem no mundo moderno. “Com o programa, garantimos a sintonia com a tecnologia do século XXI”, disse.

João Doria anunciou também que o governo estadual vai pagar, ainda nesta sexta (25), R$ 352 milhões para 166 mil professores e outros profissionais da educação que atuam em 4.166 escolas estaduais e cumpriram as metas de desempenho em 2019. Segundo o governador, o valor médio será superior a R$ 2 mil. “É um justo reconhecimento aos profissionais da educação que levaram o Estado de São Paulo a liderar o ranking do Ideb“, comemorou o governador.