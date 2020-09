Governo diz que 351 peritos do INSS retornaram ao trabalho

Até às 16h desta terça-feira, 22, mais de 3 mil perícias foram realizadas, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; mais de três milhões de perícias estão pendentes no Brasil

Hélvio Romero/Estadão Conteúdo Governo assina MP para reforçar pessoal do INSS



A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informaram que, nesta terça-feira, 22, 351 peritos médicos federais compareceram aos seus postos de trabalho nas agências da Previdência. Segundo o governo, até às 16h desta terça, foram realizadas 3.059 perícias presenciais. “Esses atendimentos ocorreram em 110 agências com Perícia Médica, das 148 que já estavam com a agenda para hoje”, diz a nota Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Segundo o INSS, a partir desta quarta, 190 agências terão perícias agendadas. Há ainda outros 486 peritos que deveriam ter retornado ao trabalho nesta terça. No total, desde a paralização causada pela pandemia do novo coronavírus, mais de três milhões de perícias estão pendentes no Brasil. Os peritos do INSS, no entanto, reclamam das condições inadequadas para o retorno, considerando os riscos de contágio pela Covid-19 e os protocolos que devem ser adotados. Na última sexta, mais 50 agências foram consideradas aptas ao retorno.