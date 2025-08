A Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) do Rio Grande do Norte informou neste domingo, 3, que vai apurar a denúncia de que o ex-jogador de basquete Igor Cabral teria sido agredido por policiais penais enquanto estava preso na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim. Ele responde por tentativa de feminicídio após espancar a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador, em Natal. Segundo a Seap, “providências imediatas” foram adotadas assim que a denúncia chegou ao conhecimento da pasta.

Cabral será levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para registrar ocorrência e, em seguida, passará por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil. A defesa dele havia solicitado à Justiça, na semana passada, que o acusado fosse mantido em isolamento por temer riscos à sua integridade física na unidade prisional.

O crime ocorreu no fim de julho, em um condomínio no bairro Ponta Negra, zona sul de Natal. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor desfere dezenas de socos no rosto da vítima durante uma discussão no elevador. Segundo relatos, ele teria ficado com ciúmes após ver mensagens no celular da namorada e jogado o aparelho na piscina. Em seguida, subiu ao apartamento dela para recolher seus pertences. A vítima, desconfiada de uma possível agressão, optou por permanecer no elevador, por saber que não há câmeras no corredor.

A violência, porém, ocorreu dentro do próprio elevador. O porteiro do prédio, Manoel Anésio, acionou a polícia ao perceber a gravidade da situação. “Nunca tinha visto esse tipo de coisa. Acho que qualquer um que estivesse no meu lugar faria o mesmo”, declarou. A mulher foi hospitalizada e precisou passar por uma cirurgia que durou mais de sete horas. Por conta da gravidade das lesões, ela não conseguia falar e teve que prestar depoimento por escrito. Igor Cabral foi contido por moradores até a chegada da polícia e preso em flagrante.

