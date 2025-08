Defesa pede cela isolada para ex-jogador de basquete que agrediu namorada com mais de 60 socos

Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, está detido na Central de Recebimento e Triagem de Parnamirim, em Natal, e divide espaço com outros presos

Reprodução/Redes sociais Igor Cabral foi filmado espancando a namorada dentro de elevador em Natal



O ex-jogador de basquete Eduardo Pereira Cabral encontra-se no centro de uma polêmica após ser preso por agredir sua namorada, Juliana Soares, com mais de 60 socos. A defesa de Cabral solicitou que ele fosse mantido em uma cela isolada, alegando que o acusado está sendo ameaçado por facções criminosas e que sua integridade física precisa ser preservada. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte tem um prazo de 48 horas para responder ao pedido. No entanto, informações preliminares indicam que o pedido foi rejeitado, e Cabral deverá permanecer em uma cela comum com outros detentos. Atualmente, ele está no centro de triagem em Parnamirim, na Grande Natal, aguardando transferência para uma unidade prisional.

Enquanto isso, Juliana Soares enfrenta um longo caminho de recuperação. Ela passou por sua primeira cirurgia de reconstrução no Hospital Universitário, um procedimento considerado delicado pelos cirurgiões bucomaxilofaciais. Outras intervenções podem ser necessárias para a recuperação completa das funcionalidades do rosto da vítima. Desde sua internação, Juliana tem se alimentado apenas por dieta líquida ou pastosa. Em um gesto de solidariedade, uma campanha nas redes sociais arrecadou mais de R$ 30 mil para ajudar no tratamento de Juliana, mostrando o apoio da comunidade à vítima.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso gerou revolta e ampla repercussão, com imagens do ataque sendo amplamente divulgadas nas redes sociais e na mídia. A brutalidade do ato chocou a sociedade, que acompanha de perto tanto a situação de Eduardo Pereira Cabral quanto o estado de saúde de Juliana Soares. A expectativa é que a resposta da Secretaria de Administração Penitenciária sobre o pedido de cela isolada seja divulgada em breve, enquanto a campanha de apoio a Juliana continua a ganhar força.

*Com informações de Liciane Viana

*Reportagem produzida com auxílio de IA