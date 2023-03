Governo do RN registra 259 ataques criminosos em cinco dias no Estado

Dados apontam redução de 74% no número de ocorrências; Estado segue recebendo reforços para combater as ações dos criminosos em seu território

JOSé ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Galpão incendiado por criminosos no Rio Grande do Norte



O Governo do Rio Grande do Norte aponta que o Estado sofreu 259 ataques criminosos em apenas cinco dias. A primeira ocorrência foi registrada na terça-feira, 14. Apesar do número, os dados apontam uma redução de 74,% das ações criminosas. Os alvos dos ataques são prédios públicos, comércios e veículos. No primeiro dia, o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional – Nordeste e da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), contabilizou 103 atos criminosos no Estado. O número caiu para 67 ocorrências na quarta-feira, 15, uma redução de 35%. Na quinta-feira, 16, foram contabilizados 56% ataques. Em comparação ao dia anterior, a redução foi de 16%. Segundo a pasta, na sexta-feira foram registrados 26 ataques e, até o meio da tarde deste sábado, 18, sete ocorrências.

Mesmo diante dos números, a pasta informou que o Estado continua recebendo reforço para combater os ataques. Até o momento, são 455 agentes de segurança pública apoiando as forças estaduais. O Rio Grande do Norte contou com o suporte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que autorizou o envio da Força Nacional no Estado, além da Polícia Rodoviária Federal (Federal), e dos estados do Ceará e da Paraíba. De acordo com a pasta, mais militares devem chegar nos próximos dias. No último levantamento do órgão, foram contabilizadas 106 prisões, 31 armas apreendidas, 87 artefatos explosivos, 23 galões de gasolina, além de veículos, dinheiro, drogas e munições apreendidas.