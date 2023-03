Tarcísio de Freitas promete reativar ferrovias no Oeste de São Paulo

Durante visita a Dracena, no interior do Estado, governador também falou sobre o lançamento do edital para o trem que ligará a capital até Campinas

Reprodução/Jovem Pan News Governador visitou a cidade de Dracena nesta sexta-feira, 17



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) quer reativar ferrovias no interior do Estado. Nesta sexta-feira, 17, durante a viagem para Dracena, na Zona Oeste do Estado, Tarcísio prometeu reativar a malha ferroviária local e recuperar a interligação entre as cidades de Panorama e Bauru para o transporte de cargas. Um dos objetivos desta retomada da malha ferroviária é reduzir o valor de frete de produtos para a região. “A gente está para publicar o edital do trem entre as cidades, que vai ser o primeiro trem de passageiros do Brasil de média velocidade, que vai ser entre São Paulo e Campinas. Os trens de carga aqui para o Oeste, para baratear o frete. Nós vamos recuperar as ferrovias, vamos recuperar o ramal de Panorama para Bauru sendo recuperado”, disse o governador. Tarcísio também reforçou que, nos próximos meses, lançará o edital para o trem que ligará a capital até Campinas.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha