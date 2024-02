Governo envia 100 agentes da Força Nacional para ajudar na captura de fugitivos em Mossoró

Buscas ganham reforço com a chegada dos profissionais; este já é o sétimo dia da operação

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes da Força Nacional chegam em Mossoró nesta quinta-feira, 22, para auxiliar na captura dos dois presos que fugiram da penitenciária federal em Mossoró



O Ministério da Justiça e Segurança Pública tomou uma importante decisão nesta terça-feira, 20, ao enviar 100 agentes da Força Nacional para auxiliar nas buscas pelos dois detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) na semana passada. A ação foi solicitada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e teve o apoio da governadora do Estado, Fátima Bezerra. O efetivo, composto por policiais e bombeiros militares, sairá de Brasília em um ônibus e 22 viaturas, com previsão de chegada em Mossoró nesta quinta-feira, 22. Os agentes se uirão a cerca de 500 policiais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e forças policiais locais que já estão envolvidos nas buscas pelos fugitivos.

A operação de recaptura de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento entra no sétimo dia sem previsão de término, de acordo com o Ministério da Justiça. Entre as dificuldades relatadas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está a complexidade da geografia local. Investigações administrativas estão em andamento para identificar possíveis cúmplices na fuga dos detentos. A mobilização das forças de segurança e a cooperação entre as diferentes instituições são fundamentais para garantir a recaptura dos fugitivos e a segurança da população local. A operação conta com o apoio e a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com as autoridades estaduais e federais envolvidas no caso.

