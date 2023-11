Governo estende prazo para Estados se adaptem ao novo RG; veja o que muda

Em segundo adiamento, nova data limite será 11 de janeiro; documento não conta mais com o número do Registro Geral (RG) e traz apenas o número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

O governo federal estendeu o prazo de emissão da nova Carteira Nacional de Identidade para 11 de janeiro. Inicialmente, Estados e o Distrito Federal tinham até esta segunda-feira, 6, para se adaptar ao novo modelo de documento. Esta é a segunda prorrogação concedida pelo governo e foi autorizada após a solicitação de dois Estados. O novo formato do documento não conta mais com o número do Registro Geral (RG) e traz apenas o número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Em agosto deste ano, Acre, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal passam a emitir a nova identidade. Já foram emitidas dois milhões de documentos no novo modelo até o fim de outubro, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Na versão antiga, cada Estado poderia emitir um novo número de registro para a mesma pessoa. Além disso, a Carteira de Identidade Nacional contará com duas versões, sendo uma física e outra digital, com checagem por QR Code. O documento também seguirá padrões internacionais de identificação, com o mesmo código eletrônico utilizado atualmente em passaportes. Dessa forma, ele também poderá ser utilizado em viagens ao exterior. A primeira versão será gratuita, assim como a renovação a cada dez anos. O modelo atual da identidade ficará válido até o dia 28 de fevereiro de 2032. A troca pode ser feita de maneira gradual. A intenção do governo com o novo formato é desburocratizar o acesso e unificar o número de identificação nos Estados a fim de evitar fraudes.