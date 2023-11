Jovem filma momento em que é assassinada pelo namorado em Goiás; suspeito é preso

Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, registrou os disparos feitos pelo companheiro Diego Borges, de 27 anos, que a atingiram no tórax

Divulgação/Polícia Civil de Goiás Csso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás



Um trágico incidente chocou a cidade de Jataí, no sudeste de Goiás, no último sábado, 4. Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, filmou o momento em que seu namorado, Diego Borges, de 27 anos, a matou a tiros. Nas imagens, é possível ver o momento que Diego aponta uma pistola em direção a Ielly e dispara. De acordo com informações da Polícia Civil, Diego levou Ielly ao Hospital das Clínicas após o ocorrido, mas ela não resistiu ao ferimento no tórax. A Polícia Militar foi acionada no hospital e, ao questionar Diego sobre o incidente, ele alegou que o casal foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Segundo ele, o garupa teria se levantado e atirado contra Ielly. No entanto, o suspeito entrou em contradição durante seu depoimento e foi levado à delegacia. Durante a investigação, os agentes da polícia verificaram o celular da vítima e encontraram um vídeo do momento do crime. Diante das evidências, Diego foi preso sob suspeita de homicídio qualificado, caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. O caso continua sendo investigado pelas autoridades competentes para esclarecer todos os detalhes e determinar a responsabilidade pelo trágico desfecho.